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Мітинг "євроблях": під Радою виникла бійка між активістами і поліцією

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 13:30
Мітинг "євроблях": під Радою виникла бійка між активістами і поліцією
Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Активісти спробували перекрити вулицю Грушевського, поліція перешкодила, що призвело до бійки з участю сотні людей

Під будівлею Верховної ради України відбулася бійка між активістами руху "АвтоЄвроСила" і поліцією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Активісти спробували перекрити вулицю Грушевського, поліція перешкодила, що призвело до невеликої бійки з участю сотні людей.

На даний момент поліція вишикувалася кордоном через вулицю Грушевського, рух транспорту заблоковано. Активні зіткнення припинилися.

Нагадаємо, у Києві вчора, 15 травня, почалася акція за доступне розмитнення автомобілів. Організатори мітингу на своїй сторінці в Facebook повідомили, що активісти приїхали в столицю з усієї України в 6:00 і з'їжджаються до цих пір. Мітинг розпочався вчора в 10:00. Активісти планують організувати мітинг на два дні.

Як писало РБК-Україна раніше, пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого. Протягом цього часу власники "євроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору.

Так, за час пільгового періоду митниці оформили 218 тис. транспортних засобів.

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