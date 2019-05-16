Геращенко йде з "мінської групи"

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко звільняється з посади представника в гуманітарній підгрупі в Мінську

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз йдуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я хочу проінформувати вас, що я сьогодні написала заяву як уповноважений президента Петра Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і представник України в гуманітарній підгрупі з проханням звільнити мене від цих посад. Я подякувала президенту Порошенку за цю високу честь працювати в його команді", - заявила Геращенко.

При цьому вона запевнила, що буде допомагати новій владі сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп.

"Ми залишаємося відкритими для нової влади для того, щоб сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп. Але очевидно, що повинно відбутися перезавантаження", - додала вона.

Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.