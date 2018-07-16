Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна: подробиці

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня в Гельсінкі

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна пройде сьогодні, 16 липня, в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Саміт двох президентів почнеться в 13:00 за місцевим часом. Всі подробиці зустрічі, онлайн-трансляція, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна пройде в два етапи - спочатку президенти проведуть переговори один на один, а після цього до них приєднаються делегації США та Росії. Також, за підсумками саміту повинна бути прийнята спільна декларація. Крім того, зустріч проведуть глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар Майк Помпео.

Про що будуть говорити

Як повідомили у Вашингтоні, мова в ході зустрічі буде йти про відносини США і Росії, в тому числі і про питання національної безпеки. Також президенти обговорюватимуть питання України, Сирії, контроль над озброєнням, втручання РФ у вибори в США, і, можливо, припинення американських військових навчань в балтійському регіоні.

Як Трамп заявив, що його зустріч з російським колегою не буде довгою. За словами президента США, він повністю готовий до зустрічі з Путіним. У той же час, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков очікує, що ці переговори будуть складними.

Незважаючи на наявність питання України та порядку зустрічі Трампа і Путіна, президент України Петро Порошенко не чекає якихось сюрпризів від цього саміту. За його словами, "це буде просто зустріч і початок дискусії".