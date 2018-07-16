Російські спецслужби щодня затримують українські судна для перевірки, які прямують до портів Маріуполя та Бердянська

В Азовському морі РФ затримала вже 148 українських суден. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк під час наради щодо обговорення питань, пов’язаних із діями Російської Федерації щодо огляду, затримок та арешту суден, які прямують з/до українських портів через Керченську протоку, повідомляє прес-служба Міністерства інфаструктури України.

Як зазначається, російські спецслужби щодня затримують українські судна для перевірки, які прямують до портів Маріуполя та Бердянська.

"Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден", - наголосив Лавренюк.

Також заступник міністра заявляє, що у відповідь українська сторона має сформувати єдину позицію на незаконні дії Російської Федерації.

Додається, що у обговорення взяли участь представники Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Представництва президента України в АР Крим, Державної служби з безпеки на транспорті, АМПУ, Морської пошуково-рятувальної служби, Фонду "Майдан Закордонних Справ" та інші.

За результатами наради учасники напрацювали план дій та прийняли низку спільних рішень.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що з кінця квітня 2018 року Росія затримала майже 100 українських суден в Азовському морі.