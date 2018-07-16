Трамп назвав зустріч з Путіним "дуже хорошим початком для всіх"

Зустріч Трампа і Путіна проходить у Гельсінкі

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "дуже хорошим початком для усіх". Про це він заявив після зустрічі з Путіним у форматі тет-а-тет, повідомляє АР.

Так, Трамп заявив, що він і Путін поклали "добрий початок" своєї зустріччю у Фінляндії.

Як повідомляється, Трамп назвав свою зустріч з Путіним "хорошим початком, дуже хорошим початком для всіх".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна у форматі тет-а-тет завершилася. Зараз до президентів приєдналися їхні радники, після чого заплановано виступ Трампа і Путіна перед ЗМІ.