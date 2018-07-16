Екс-глава Перечинської РДА Олефір заарештований до 11 вересня

Суд обрав Олефіру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави

Підозрюваного у в смертельній аварії на Закарпатті, внаслідок якої загинули двоє людей, колишнього голову Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду.

Зазначається, що суд обрав Олефіру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

"При розгляді слідчим суддею клопотання, встановлено, що підозрюваний здійснив наїзд на двох жінок, що рухалися тротуаром, одна з яких померла в суботу, 14 липня, інша - ввечері наступного дня", - говориться в повідомленні.

Підозрюваний у ході судового засідання причетність до ДТП не заперечував. Також заявив, що усвідомлює негативні наслідки вчиненого. Захист Олефіра додав, що підозрюваний не перешкоджатиме розслідуванню злочину та готовий відшкодувати родині померлих матеріальні витрати.

"Враховуючи тяжкість інкримінованого злочину та обтяжуючу обставину - алкогольне сп’яніння підозрюваного на момент вчинення злочину, слідчим суддею обрано йому найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою до 11 вересня", - повідомили в суді.

Також додали, що оскільки внаслідок аварії загинули люди, слідчий суддя не визначав можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що друга постраждала, яку збив наразі вже колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір, померла в лікарні.