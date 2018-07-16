Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні

Путін і Трамп зустрілися сьогодні в Гельсінкі

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп на зустрічі в Гельсінкі обговорили ситуацію в Україні. Про це Путін заявив в ході прес-конференції за підсумками зустрічі.

"При обговоренні української кризи звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу", - заявив він.

За словами Путіна, він запевнив Трампа у тому, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.

"Більш того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується в наступному році в разі врегулювання суперечки між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражному суді ", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна.

15 липня у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.