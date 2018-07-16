Проти Пашинського відкрито справу за погрози секретарю комітету нацбезпеки, - Луценко

За словами Луценка, у рамках слідчих дій може бути застосовано детектор брехні

Служба безпеки України розслідує можливі загрози глави комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони депутата Сергія Пашинського на адресу секретаря комітету. Про це на брифінгу заявив глава Генеральної прокуратури Юрій Луценко, передає РБК-Україна.

Генпрокурор поінформував, що заяву було передано за підслідністю до СБУ.

"Так, дійсно, секретар комітету написала заяву про погрозу фізичної розправи з боку народного депутата. Ця справа зареєстрована і передана за підзвітністю до Служби безпеки України", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що в рамках слідчих дій може бути застосовано і детектор брехні.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Генпрокуратурі підтвердили, що на главу комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством.

Зазначалося, що секретар комітету Тетяна Блистів подала в ГПУ заяву на Пашинського, який нібито погрожував їй та її родині убивством. У відомстві заявили, що відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань