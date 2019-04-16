Підсумки дня: 16 квітня

• Україна подала позов проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією в Чорному морі 25 листопада 2018 року

• Представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" сьогодні зранку уклали тристоронню угоду щодо проведення дебатів

• У Київській області Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко

• Господарський суд міста Києва 7 травня продовжить розгляд позову колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського до Міністерства фінансів про націоналізацію банку

• Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" відсудило у Російської Федерації понад 40 млн доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму

• КМІС оприлюднив результати опитування перед другим туром. У другому турі президентських виборів в Україні поки що більше шансів перемогти у Володимира Зеленського, ніж у чинного президента Петра Порошенка

• Користувачі Twitter публікують фото наслідків пожежі в соборі Паризької Богоматері

• Державна дума Російської Федерації ухвалила у третьому остаточному читанні закон про ізоляцію російського сегменту інтернету - законопроект про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії

• Мобільні оператори запускають довгоочікувану послугу. Перенесення абонентських номерів нарешті стане можливим

• Погода в Україні найближчими днями утримається холодною, у деяких областях очікуються заморозки