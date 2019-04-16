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Госпсуд розгляне позов Коломойського про повернення Приватбанку після виборів

Новини » Економіка    16.04.2019 - 11:46
Госпсуд розгляне позов Коломойського про повернення Приватбанку після виборів
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Засідання суду відбудеться 7 травня

Господарський суд міста Києва 7 травня продовжить розгляд позову колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського до Міністерства фінансів про націоналізацію банку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За інформацією РБК-Україна, в процесі оголошено перерву і наступне засідання відбудеться 7 травня в 11:00.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "ПриватБанку", який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які за станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва також розглядає позов Ігоря Коломойського до Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про націоналізацію "ПриватБанку". Суд планував винести рішення 18 квітня. Однак, за інформацією ЗМІ, засідання перенесено на 22 квітня.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

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