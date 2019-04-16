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Розрив між Зеленським і Порошенко збільшився

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 13:13
Розрив між Зеленським і Порошенко збільшився
Фото: Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

КМІС оприлюднив результати опитування перед другим туром

У другому турі виборів 2019 в Україні поки що більше шансів перемогти у Володимира Зеленського, ніж у чинного президента Петра Порошенка. Про це сказав на брифінгу заступник директора КМІС Антон Грушецький, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними опитування КМІС, за Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів.

За Порошенко має намір віддати голоси 17,0% опитаних.

Серед тих, хто визначився з вибором, 72,2% планують підтримати Зеленського, 25,4% - Порошенко.

Розрив між Зеленським і Порошенко збільшився

Скриншот відео

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 квітня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані опитування, проведеного 5-10 квітня, згідно з якими у другому турі за Зеленського планували голосувати 51% громадян, за Петра Порошенка - 21%.

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії в першому турі президентських виборів 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський - 30,14% і Петро Порошенко - 15,95%. ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

Зазначимо, останнє опитування КМІС перед першим туром давав наступний результат: Володимир Зеленський - 32,1% з тих, хто визначився з вибором і збирався голосувати, Петро Порошенко - 17,1%.

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