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Порошенко і Зеленський підписали угоду з "Олімпійським"

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 17:02
Порошенко і Зеленський підписали угоду з "Олімпійським"
Фото: кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Угода стосується оренди стадіону на 19 квітня

Представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" сьогодні зранку уклали тристоронню угоду щодо проведення дебатів. Про це на брифінгу заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Він зазначив, що договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня. Щодо інших організаційних питань переговори тривають.

"Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського", - сказав Медведєв. 

Переговори між штабами кандидатів продовжаться ввечері 16 квітня.

Раніше у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що вважають недоцільною пропозицію опонента Петра Порошенка про проведення дебатів на НСК "Олімпійський" (Київ) 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

РБК-Україна писало, що 15 квітня спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу повідомив, що Порошенко пропонує Зеленському провести передвиборні дебати на НСК "Олімпійський" (Київ) між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім прийняти участь на дебатах у студії Суспыльного мовника.

 

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