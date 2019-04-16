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"Укрнафта" виграла у Росії арбітраж щодо активів у Криму

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 14:19
"Укрнафта" виграла у Росії арбітраж щодо активів у Криму
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Укрнафта" відсудила більше 40 млн доларів за "націоналізовані" заправки

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" відсудило у Російської Федерації понад 40 млн доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що 12 квітня арбітраж стягнув з Росії на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за захоплення майна. Відзначимо, що в 2014 році в Криму захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій компанії. Крім того, російська сторона відшкодує 3,5 млн доларів арбітражних витрат. Також суд постановив, що на суму компенсації "Укрнафті" нараховуються відсотки з 22 квітня 2014 року, сума яких на сьогодні складає понад 5,5 млн доларів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року суд Швейцарії став на захист "Укрнафти" у справі щодо захоплення Росією активів в Криму і встановив, що компанія була інвестором за угодою з РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, а майно на території Криму - інвестиціями.

Зазначимо, в листопаді минулого року арбітраж в Парижі зобов'язав Росію виплатити Ощадбанку 1,3 млрд доларів за окупацію Криму. Сукупні збитки української від анексії Криму перевищують трильйон гривень.

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