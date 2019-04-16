Україна подала позов до Міжнародного Трибуналу проти РФ

Ілюстративне фото (facebook.com/navy mil gov ua)

Новий судовий процес дає можливість отримати швидке рішення від постійно діючого Трибуналу у Гамбурзі

Україна подала позов проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією в Чорному морі 25 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра закордонних справ Лану Зеркаль в Facebook.

"Сьогоднішнє звернення України до Міжнародного Трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі є лише видимою частиною дипломатичної та правової роботи Міністерства закордонних справ, яка тривала від моменту захоплення наших моряків.", - написала Зеркаль.

Новий судовий процес з використанням механізму, який передбачений статтею 290 Конвенції ООН з морського права, дає можливість отримати швидке рішення від постійно діючого Трибуналу у Гамбурзі.

"Подання позову - одна з небагатьох нагод розповісти про весь обсяг правової роботи дипломатії. І потрібно це не для того, щоб похизуватися, а для того щоб, не підігрувати дурням, які вірять, що найбільша гора в світі має висоту гори, яку вони бачили на власні очі (визначення Тіта Лукреція Кара). А отже вважають, якщо чогось не знають, то його не існує", - підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року кораблі українського флоту у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

Українська сторона заздалегідь поінформувала про маршрут відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ (сторожові прикордонні катери типу "Соболь", пскр "Дон", катери типу "Мангуст", мпк "Суздалец") здійснили агресивні дії проти кораблів ВМС ЗСУ.

Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами.