Савченко відпустили з-під варти

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

У Савченко закінчився термін арешту

У Київській області Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рішення було винесенеу зв'язку із закінченням терміну арешту, який завершився 16 квітня 2019 року. Також звільнили з-під арешту Володимира Рубана, який проходить у справі щодо планування теракту у центрі Києва разом із Савченко.

"Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира і Савченко Надію з під варти. Будь-ласка, дайте можливість Рубану Володимиру залишити місце обмеження та залишити зал суду", - заявила суддя Броварського міського суду.

Як писало РБК-Україна, 16 лютого 2019 апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Варто відзначити, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Нещодавно в СБУ заявляли, що Євген Моринець із команди народного депутата Надії Савченко під керівництвом куратора з Росії планували проведення так званого віче 31 березня у день виборів 2019, на якому хотіли дестабілізувати ситуацію в суспільстві.