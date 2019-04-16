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Опубліковані фото наслідків пожежі в Нотр Дам де Парі

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 12:43
Опубліковані фото наслідків пожежі в Нотр Дам де Парі
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (twitter.com/precarre)

Каркас будівлі вдалося врятувати від обвалення

Користувачі Twitter публікують фото наслідків пожежі в соборі Паризької Богоматері, який стався ввечері, 15 квітня.

Каркас собору вдалося врятувати від обвалення, раніше заявили в МВС країни. Крім того, весь дерев'яний інтер'єр був охоплений вогнем.

Французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. РБК-Україна писало, що обрушилися дах і шпиль собору.

 
Фото (twitter.com)

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі почалась увечері 15 квітня. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджено внутрішнє оздоблення собору. Достовірної інформації про наслідки і можливої підсумкової збереження будівлі поки немає.

Ректор собору Патрік Шові заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Зокрема, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлено. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Додамо, двоє поліцейських і один пожежний постраждали при пожежі в Нотр-Дам-де-Парі.

 

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