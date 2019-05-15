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КСУ дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    15.05.2019 - 18:01
КСУ дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд дав роз'яснення у зв’язку з численними зверненнями представників ЗМІ

Конституційний суд України дав роз'яснення щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це прес-служба суду написала у своєму Facebook.

У КСУ поінформували, що приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України.

КСУ дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського

"У зв’язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо питання участі голови Конституційного суду України в інавгурації новообраного президента України повідомляємо таке. Відповідно до частини другої статті 104 Конституції України, приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України", - вказано у повідомленні.

У КСУ додали, що 25 квітня 2019 року було ухвалено заяву зборів суддів Конституційного суду України щодо приведення новообраного президента до присяги.

"Висловлюючи глибоку занепокоєність щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації президента України та її маніпулятивного використання, судді Конституційного суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України", - вказано у заяві.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ і обрання Наталії Шаптали на тимчасовий строк було компромісним рішенням для суддів КСУ, воно не пов'язане з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, новообрана голова Конституційного суду України Наталія Шаптала зможе очолювати КС тільки до вересня 2019 року, оскільки в цьому місяці закінчується її дев'ятирічний строк повноважень судді.

Так, 14 травня на спеціальному пленарному засіданні главу КСУ Станіслава Шевчука звільнили.

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