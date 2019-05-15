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Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалю

Lite » Мода 15.05.2019 - 12:37
Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалю
Алессандра Амбросіо на Каннському фестивалі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Розглядаємо найяскравіші сукні з червоної доріжки

Вчора, 14 травня, стартував 72-й Каннський кінофестиваль, де протягом майже двох тижнів на суд журі і глядачів буде винесено маса нових робіт. Ведучими церемонії стали іспанський актор Хав'єр Бардем і французька зірка Шарлотта Генсбур. Очолив суддівську колегію в цьому році Алехандро Гонсалес Іньярріту, який подарував світу картини "21 грам", який Вижив" і "Бердмен".

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалю

Алехандро Гонсалес Іньярріту і Ель Фаннінг (фото: instagram.com/festivaldecannes)

А в числі претендентів на перемогу значаться заслужені майстри Педро Альмадовар і Квентін Тарантіно. Так що всіх, напевно, всіх чекає жаркий період! Але не менш, ніж результатів конкурсу, всіх приваблює і червона доріжка. Тут щорічно блищить маса знаменитостей в нарядах один іншого краще.

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюХав'єр Бардем і Шарлотта Генсбур (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Вчора на Лазурному березі відбулася урочиста церемонія відкриття, і багато зірок показали розкішні вбрання. У перший день на килимовій доріжці засвітилися співачка Селена Гомес, моделі Алессандра Амбросіо, Ромі Стрейд, Ізабель Гулар, актриси Єва Лонгорія, Джуліанна Мур, Ель Фаннінг, Тільда Суїнтон, Хлое Севіньї і багато інших.

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюЧлени журі 72-го Каннського фестивалю (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Селебріті, як завжди, відмінно підготувалися: над образами працювали найкращі стилісти, візажисти і перукарі, так що кількість стильних образів просто зашкалює. Хоча були, як завжди, і ті, хто порушив дрес-код або просто не вгадав з вибором наряду. Але ми не будемо зупинятися на модних злетах і падіннях, а зосередимося на найбільш відвертих сукнях. Милуємося знаменитими красунями, які обожнюють підкреслювати природні дані нарядами від кутюр.

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюАлессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюЄва Лонгорія в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/evalongoria)

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюАлессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалю

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалю

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюДжуліанна Мур Dior (фото: instagram.com/juliannemoore; instagram.com/festivaldecannes)

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюІзабель Гулар у ETRO (фото: instagram.com/izabelgoular)

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюРомі Стрейд ETRO (фото: instagram.com/etro)

Алессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюАлессандра Амбросіо, Єва Лонгорія, Джуліанна Мур у Каннах: найвідвертіші образи з відкриття фестивалюСелена Гомес в Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton; instagram.com/hungvanngo)

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