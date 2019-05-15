У Раді пояснили, хто може претендувати на пільги на розмитнення "євроблях"

Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Южаніної, на пільги можуть претендувати люди, які "придбали автомобіль виключно з великої необхідності"

Пільги на розмитнення авто на єврономерах - "євроблях" можуть бути застосовані лише до соціально незахищених категорій громадян. Про це заявила глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає прес-служба партії "Блок Петра Порошенка".

Нардеп підкреслила, що вимоги представників руху "Авто Євро Сила" до Верховної ради скасувати акциз на ввезений в Україну автотранспорт та відтермінувати введення штрафних санкцій не можуть бути виконані.

"Термін проведення акції абсолютно недоречний. Вона не може призвести ні до якого результату. За період пільгового розмитнення, який тривав 180 днів, було доречно звертатися до нашого комітету і обговорювати можливі компромісні рішення. Але таких зустрічей не відбувалося… Це (пільги, - ред.) стосується людей, які придбали автомобіль виключно з великої необхідності. Це люди з інвалідністю, опікуни осіб з інвалідністю і багатодітні сім’ї, яким немає де знайти гроші для митного оформлення авто", - зазначила парламентар.

Южаніна повідомила, що звернулася до Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики з пропозицією розглянути можливість допомоги соціально незахищеним категоріям громадян вирішити проблему розмитнення авто.

"На етапі ухвалення закону цих виключень робити не можна було, оскільки пільгами скористалися б ті, хто взагалі не хоче платити жодних платежів… Наразі немає жодної необхідності продовжувати терміни особливого періоду, тим більше, що це неможливо зробити. 24 травня закінчується період використання нерозмитненого авто без застосування штрафних санкцій", - зазначила глава комітету.

Нагадаємо, раніше Южаніна анонсувала, що податковий комітет може підготувати певні пільги при розмитненні авто на іноземній реєстрації ("євроблях"). Вона підкреслювала, що в комітеті задумалися, як допомогти тим, хто не має реальної можливості розмитнити автомобіль при тому, що авто вкрай необхідне.

Як писало РБК-Україна раніше, пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого. Протягом цього часу власники "євроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору.

Так, за час пільгового періоду митниці оформили 218 тис. транспортних засобів.