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Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара

Новини » Економіка    15.05.2019 - 12:38
Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара
Фото: голова Ради Національного банку Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Ситуація на валютному ринку може змінитися в найближчі місяці

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин відзначає сприятливі фактори для курсу національної валюти с початку року і попереджає про ризики в літні місяці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, наразі спостерігається серйозне укріплення курсу національної валюти. З початку року офіційний курс гривні до долара підвищився на 5,5%.

На його думку зростання курсу гривні обумовлено наступними чинниками:

  • потужними інвестиціями нерезидентів в ОВДП - з 1 січня по 3 травня обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 31 млрд грн (у більше як в 5 разів);
  • продовженням експорту сільгосппродукції рекордного минулорічного врожаю та відносно вдалою кон’юнктурою основних ринків для України експортних агротоварів;
  • активізацією експорту металопродукції (через сезонне відновлення) та непоганою ціновою ситуацією на світовому ринку сталі й залізної руди;
  • залученням боргового капіталу (529 млн євро кредиту під гарантії Світового банку та дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики 2018 року на суму 350 млн доларів).

Проте, відзначив Данилишин, з урахуванням виплат по зовнішньому боргу й валютним ОВДП та виходу нерезидентів із ОВДП, які вони купували у січні-квітні, з подальшою конвертацією гривневих коштів у валюту, а також зменшенням експорту сільгосппродукції у липні-серпні простежуються певні умови для незначних курсових коливань долара по відношенню до гривні. Крім того, в період відпусток є попит населення на валюту.

На думку голови Ради НБУ, поточні електоральні події, а також останні рішення судів щодо "ПриватБанку" не мають наразі значного впливу на фінансові ринки.

"Населення та бізнес поступово звикли до плаваючого курсу і менше піддаються паніці, бо зрозуміли що коливання можуть бути в обидві сторони - як у бік послаблення, так і зміцнення. Як завжди справедливо відзначають в НБУ - за режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу є здоровою реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці, і їх не потрібно вважати ознаками відхилення від норми. Коливання курсу - це нормальна ситуація", - зазначив він.

Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара

Нагадаємо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.

У звіті Національного банку про запровадження заходів захисту також відзначається, що економіка України все ще вразлива до надмірних курсових коливань.

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Теми: Курс долара
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