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Путін: Росія готова йти до кінця в реалізації "Північного потоку-2"

Новини » Політика    15.05.2019 - 17:50
Путін: Росія готова йти до кінця в реалізації "Північного потоку-2"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, з турецькою стороною працювати легше

Росія готова йти до кінця в реалізації проекту "Північний потік - 2". Про це заявив президент Володимир Путін на прес-конференції після переговорів з австрійським колегою Олександром ван дер Белленом, повідомляють росЗМІ.

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу.

"Ми готові до того, щоб здійснювати цей проект, йти до кінця. Мені здається, що ми його доведемо до логічного завершення", - сказав він.

За його словами, з турецькою стороною працювати легше.

"З турками легше працювати, ніж з європейцями. Ось Ердоган вирішив - зробив. А тут потрібно 27 країн, щоб домовитися. Роками жуємо жуйку, і нічого не відбувається - це сумно", - зазначив Путін.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу. За його словами, на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу ввести санкції. Він також підкреслив, що дані санкції не націлені на збитків компаніям з Євросоюзу.

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