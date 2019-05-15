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Філарет пошкодував, що пропонував кандидатуру Єпіфанія на пост предстоятеля ПЦУ

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 12:40
Філарет пошкодував, що пропонував кандидатуру Єпіфанія на пост предстоятеля ПЦУ
Фото: почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет звинуватив Порошенка і Епіфанія в зриві домовленостей про те, що він продовжить керувати церквою і після отримання автокефалії

Почесний патріарх Філарет заявив, що не пропонував би кандидатуру митрополита Епіфанія на посаду голови церкви, якщо б знав, як буде розвиватися ситуація далі. Про це Філарет заявив на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо б я знав, те, що відбувається, я б його кандидатуру не висував би. Я довіряв йому, що він буде йти прямою дорогою, а не піде кривими дорогами... Якщо б я за нього не боровся на Соборі, то він би предстоятелем не був", - сказав Філарет.

Він також заявив, що Епіфаній не є самостійним керівником церкви.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, Філарет заявив, що у нього були особисті усні домовленості з Петром Порошенком, экзархами Вселенського патріархату, українськими єпископами про те, що він продовжить керувати церквою і після отримання автокефалії, причому в статусі патріарха. Епіфаній, за словами Філарета, повинен був в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені. Філарет звинуватив Порошенка і Епіфанія у зриві цих домовленостей.

При цьому Філарет багаторазово підкреслив, що його мета - єдність православної церкви і відкинув звинувачення в розколі.

Нагадаємо, раніше Філарет закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди. Філарет звинуватив Епіфанія у відмові від домовленостей під час об'єднавчого собору 15 грудня.

РБК-Україна писало, що предстоятель ПЦУ Епіфаній заявляв, що в Православній церкві України немає ніякого розколу.

 

 

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