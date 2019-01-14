У Києві горить одна з будівель Києво-Печерської лаври

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Пожежа почалася в окремо розташованій будівлі, яка належить монастирського комплексу Києво-Печерської лаври

У Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.

Повідомляється, що 14 січня в 16:17 почалася пожежа в будівлі на вулиці Лаврській, 23.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. В даний час площа становить орієнтовно 200 м. кв На місці працює 11 одиниць пожарноспасательной техніки і близько 44 чоловік особового складу.

На даний момент гасіння пожежі триває.

НАЖИВО. У ЛАВРІ СТАЛАСЬ ПОЖЕЖА Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Відзначимо, що в ефірі "112 Україна" прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага повідомила, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Фото (РБК-Україна, facebook.com/DSNSKyiv)

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою. Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, інвентаризація Києво-Печерської лаври виявила пропажу кілька цінних ікон. Реліквії зникли не останнім часом, а ще до 2003 року.

У списку предметів, яких недорахувалася комісія, вказані ікони XIX століття, в тому числі копії ікон Богоматері Одигітрії, Іверської Богоматері, Володимирської Богоматері, Святого апостола Андрія. За словами керівника прес-служби міністерства Юлії Даценко, з 21 листопада по 17 грудня 2018 року була проведена перевірка наявності та умов зберігання культурних цінностей, які перебували на обліку в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.