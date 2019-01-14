Мер Гданська помер після ножового поранення

Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

Павло Адамович помер сьогодні

Мер Гданська (Польща) Павел Адамович помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, напад на Адамовича стався перед сотнями людей в неділю. Він переніс п'ять годин операції на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати життя Адамовича.

"Польський мер Павел Адамович помер в лікарні після того, як його поранили на сцені під час благодійної акції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Як відомо, зловмисник пробрався на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Як повідомляло РБК-Україна, нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

Сьогодні в Польщі люди масово здавали кров, щоб врятувати життя Адамовича, який потребував переливання крові після нападу.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій засудив напад на Адамовича і доручив міністру внутрішніх справ надати всю інформацію про інцидент.