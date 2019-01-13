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Порошенко запропонував РПЦ довести власну канонічність

Новини » Політика    13.01.2019 - 20:30
Порошенко запропонував РПЦ довести власну канонічність
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що ніхто не може українцям закривати двері Божого храму

Президент України Петро Порошенко запропонував Російській православній церкві (РПЦ) довести свою канонічність й продемонструвати власний томос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Порошенко заявив, що ніхто не має права закривати українцям двері Божого храму й визначати хто є канонічним.

"І от зараз наша церква є канонічною, а нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос… А де їх томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалось. Правда - її не сховаєш", - заявив президент України.

Також він наголосив, що двері кожного храму мають бути відкритими перед українцями.

"І українець не має питати якого патріархату церква, бо він до Бога йде. І вся церква має бути єдина", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко заявив, що створення ПЦУ було б неможливим без підтримки народуПісля молебня Порошенко звернувся до присутніх у соборі і привітав усіх з різдвяними та новорічними святами, зазначивши, що в цьому році ці святкові дні особливі.

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