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У напрямку Києво-Печерської лаври призупинено рух тролейбусів через пожежу

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 18:45
У напрямку Києво-Печерської лаври призупинено рух тролейбусів через пожежу
Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Тролейбуси не курсують з 17:48

У Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупинили рух тролейбусів маршруту № 38. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, рух тролейбусів призупинено із 17:48.

"Рух перекрито у зв’язку із гасінням пожежі у будівлі за адресою: вул. Лаврська, 23", - йдеться в повідомленні. 

 

НАЖИВО. У ЛАВРІ ПОЖЕЖА

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври. 

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. В даний час площа становить орієнтовно 200 м. кв На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. Пожежу досі не загасили. 

РБК-Україна писало, що увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. 

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