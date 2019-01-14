У напрямку Києво-Печерської лаври призупинено рух тролейбусів через пожежу

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Тролейбуси не курсують з 17:48

У Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупинили рух тролейбусів маршруту № 38. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, рух тролейбусів призупинено із 17:48.

"Рух перекрито у зв’язку із гасінням пожежі у будівлі за адресою: вул. Лаврська, 23", - йдеться в повідомленні.

НАЖИВО. У ЛАВРІ ПОЖЕЖА Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. В даний час площа становить орієнтовно 200 м. кв На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. Пожежу досі не загасили.

РБК-Україна писало, що увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів.