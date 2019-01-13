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На мера Гданська напав невідомий

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 22:50
На мера Гданська напав невідомий
Фото: Павло Адамович (з відкритих джерел)

Напад стався під час виступу глави міста

Невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta.pl.

Як повідомляється, напад стався під час святкового концерту.

Зазначено, що нападник проліз на сцену, де виступав мер, і завдав удар ножем. За попередньою інформацією Адамович залишився живий, проте на машині швидкої допомоги був відправлений у лікарню.

Так, нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

Разом з тим, нападник був затриманий співробітниками служби безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Гданськом (Польща) в селищі Хващино група п'яних поляків напала на будинок, де проживають українці, які легально працюють у польській компанії.

Місцевий бізнесмен, який намагався заступитися за своїх робітників з України, також постраждав в ході нападу.

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