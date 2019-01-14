Лукашенко назвав "непорозумінням" бойові дії на Донбасі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко вважає збройне протистояння "конфліктом між братніми народами"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає збройне протистояння на Донбасі "непорозумінням". Про це він заявив на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком, передає РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Зокрема, Лукашенко виступив за якнайшвидше завершення збройного протистояння на Донбасі.

"Це непорозуміння, інакше не назвеш, треба закінчувати. Братні республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що президент України Петро Порошенко не підтримав його пропозицію посередництва в конфлікті з Російською Федерацією.

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тому кордоні, враховуючи, що до мене нормально російські люди відносяться і українці, і вибори там провести за Мінськими угодами... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, насамперед Порошенку і українцям, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський", - заявив він.

Зазначимо, раніше Лукашенко також прокоментував ідею злиття з Росією.