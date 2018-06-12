Підсумки дня: 12 червня

Трамп зустрівся з Кім Чен Ином

В Сінгапурі відбулася зустріч один на один президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Саміт правителів Північної Кореї та Америки назвали історичним - Трамп став першим президентом США, який провів зустріч з лідером КНДР. Основна увага в ході саміту була приділена темі денуклеаризації. Так, Кім Чен Ин зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. За підсумками саміту Трамп оголосив про завершення Корейської війни незабаром. Подробиці переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

Україна подала до суду ООН Меморандум про фінансування тероризму Росією



Україна у вівторок,12 червня, подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН (МС ООН), який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) України. Зазначається, що Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму ("Конвенція про фінансування тероризму") та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

В Індії через урагани загинули 69 людей



В Індії за станом на понеділок щонайменше 69 людей загинули в результаті негоди. "На даний момент проливні дощі в південному штаті Керала забрали 16 життів", - заявив міністр державних доходів Індії. Він додав, що більше 1200 будинків були частково або повністю зруйновані.



Російські режисери влаштували демарш проти Путіна в прямому ефірі



На російському кінофестивалі "Кінотавр" видатні діячі культури відкрито виступили з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Відео звернення опубліковано на YouTube-каналі "Самий кращий". Представники журі конкурсу "Дебют. Кінотавр" зі сцени зачитали заяву з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у окупованому Криму. Крім того, в заяві згадали і режисера Кирила Серебренникова, який очікує суду по справі "Сьомої студії". Тим часом Сенцов голодує 30-й день, перебуваючи у медчастині



Померла українська журналістка і телеведуча



Померла Оксана Пількіна - відома харківська телеведуча і журналістка. Вона пішла вранці 12 червня після тривалої хвороби. "Оксана вранці померла. З дозволу повідомляю. Будь ласка, не смикайте поки рідних, про прощання напишемо", - повідомила колега журналістки Марина Ніколаєва на своїй Facebook-сторінці. Жінка більше шести місяців боролася з онкологією.

У мережі показали, чим годуватимуть пасажирів "Укрзалізниці" (фото)



У пасажирських поїздах "Укрзалізниці", який курсують в нічний час, 18 червня з'явиться послуга повноцінного харчування. Про те, що буде в меню, розповів виконуючий обов'язки голови держкомпанії Євген Кравцов в Facebook. Так, було розроблено спеціальне меню, що складається з гарячих страв і перекусів. На окремих маршрутах буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, в тому числі перші і другі страви.