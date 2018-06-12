В Індії через урагани загинули 69 людей

Більше 1200 будинків були частково або повністю зруйновані

В Індії за станом на понеділок щонайменше 69 людей загинули в результаті негоди. Про це повідомляє Сіньхуа.

"На даний момент проливні дощі в південному штаті Керала забрали 16 життів", - заявив міністр державних доходів Індії.



Він додав, що більше 1200 будинків були частково або повністю зруйновані.



Так, ввечері у п'ятницю 26 людей загинули в північному індійському штаті Уттар-Прадеш в результаті проливних дощів. Минулого тижня в штаті Біхар 27 людей загинули в результаті негоди.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в індійському в штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми внаслідок потужних грозових злив і шквального вітру.