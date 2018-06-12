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В Індії через урагани загинули 69 людей

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:17
Ілюстативне фото: ураган (digi24)
Ілюстативне фото: ураган (digi24)

Більше 1200 будинків були частково або повністю зруйновані

В Індії за станом на понеділок щонайменше 69 людей загинули в результаті негоди. Про це повідомляє Сіньхуа.

"На даний момент проливні дощі в південному штаті Керала забрали 16 життів", - заявив міністр державних доходів Індії.

Він додав, що більше 1200 будинків були частково або повністю зруйновані. 

Так, ввечері у п'ятницю 26 людей загинули в північному індійському штаті Уттар-Прадеш в результаті проливних дощів.  Минулого тижня в штаті Біхар 27 людей загинули в результаті негоди.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в індійському в штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми внаслідок потужних грозових злив і шквального вітру.

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Теги публікації: Індія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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