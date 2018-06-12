Сенцов голодує 30-й день, перебуваючи у медчастині, - правозахисниця

За словами Свєтової, організм політв'язня у небезпеці

Український режисер Олег Сенцов, ув'язнений у колонії Російської Федерації (РФ), голодує 30-й день, перебуваючи у медчастині. Про це написала російська правозахисниця Зоя Свєтова на своїй сторінці в Facebook.

"Олег Сенцов передає всім вітання. У них там потепліло. Каже, що почалася весна. 30 день голодування. І це дуже тривожно. Організм в небезпеці. Він у медчастині. Лікарі за ним стежать добре. Спасибі їм! Але вони не боги", - написала Свєтова.

Олег Сенцов передає всім вітання. У них там потепліло. Каже, що почалася весна. 30 день голодування. І це дуже... Опубліковано Зоєю Світлові 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуацію з ув'язненим в Російській Федерації Олегом Сенцовым буде розглянуто 14 червня 2018 року на засіданні пленарної сесії Європейського парламенту.

Раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я медики контролюють.