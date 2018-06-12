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Трамп оголосив про завершення Корейської війни незабаром

НовиниПолітика    12.06.2018 - 11:54
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

США припиняють спільні військові навчання з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп оголосив про формальне завершення Корейської війни незабаром. Відповідну заяву він зробив на прес-конференції за підсумками саміту в Сінгапурі, передає Bloomberg.

"У кривавому конфлікті на Корейському півострові загинула незліченна кількість людей, включаючи десятки тисяч бравих американців. Досі здавалося, що це ніколи не закінчиться, але сьогодні у всіх нас є надія на те, що це завершиться скоро. Минуле не має визначати майбутнє. Вчорашній конфлікт не має перетворитися на війну завтрашнього дня", - заявив Трамп.

 

Він також оголосив про припинення спільних військових навчань з Південною Кореєю. За його словами, ці так звані "військові ігрища" були занадто провокаційними і дорогими.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що санкції проти Північної Кореї залишаються в силі.

Зазначимо, активні бойові дії в рамках Корейської війни завершилися в 1953 році, після чого сторони підписали угоду про перемир'я. У той же час технічно КНДР і Південна Корея досі перебувають у стані війни.

Саміт лідерів США і КНДР: опубліковано текст підсумкової угоди
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, война, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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