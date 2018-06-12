Кім Чен Ин зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова

Стали відомі деякі деталі підписаної за підсумками саміту в Сінгапурі угоди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. Про це повідомляє Associated Press.

"У підписаному США і Північною Кореєю документі Кім Чен Ин зобов'язується провести денуклеаризацію Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.

BREAKING: In US-North Korea document, Kim Jong Un commits to 'complete denuclearization of the Korean Peninsula.' — The Associated Press (@AP) June 12, 2018

Як повідомляє Bloomberg, в документі лідер КНДР підтвердив прихильність "міцному і стабільному миру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.