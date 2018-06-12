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Кім Чен Ин зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова

НовиниПолітика    12.06.2018 - 10:11
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)

Стали відомі деякі деталі підписаної за підсумками саміту в Сінгапурі угоди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. Про це повідомляє Associated Press.

"У підписаному США і Північною Кореєю документі Кім Чен Ин зобов'язується провести денуклеаризацію Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.

 

Як повідомляє Bloomberg, в документі лідер КНДР підтвердив прихильність "міцному і стабільному миру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

 

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Теги публікації: ядерное оружие, Кім Чен Ин, Северная Корея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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