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Итоги дня: 12 июня

НовостиПрочее    12.06.2018 - 18:21

Трамп встретился с Ким Чен Ыном

В Сингапуре состоялась встреча один на один президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Саммит правителей Северной Кореи и Америки назвали историческим - Трамп стал первым президентом США, который провел встречу с лидером КНДР. Основное внимание в ходе саммита было уделено теме  денуклеаризации. Так, Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. По итогам саммита Трамп объявил о скором завершении Корейской войны.  Подробности переговоров  - в материале РБК-Украина.

 

Украина подала в суд ООН Меморандум о финансировании терроризма Россией

Украина во вторник,12 июня, представила свой Меморандум в Международный суд ООН (МС ООН), который документально подтверждает серьезные нарушения международного права Российской Федерацией (РФ) и финансирования ею терроризма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины. Отмечается, что Меморандум вместе с многочисленными доказательствами доказывает, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма ("Конвенция о финансировании терроризма") и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 

В Индии из-за урагана погибли 69 человек

В Индии по состоянию на понедельник по меньшей мере 69 человек погибли в результате непогоды. "На данный момент проливные дожди в южном штате Керала унесли 16 жизней", - заявил министр государственных доходов Индии. Он добавил, что более 1200 домов были частично или полностью разрушены.
 

Российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире

На российском кинофестивале "Кинотавр" известные культурные деятели открыто выступили с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Видео обращения опубликовано на YouTube-канале "Самый лучший". Представители жюри конкурса "Дебют. Кинотавр" зачитали со сцены заявление с требованием отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Кроме того, в заявлении упомянули и режиссера Кирилла Серебренникова, который ожидает суда по делу "Седьмой студии". Тем временем Сенцов голодает 30-й день, находясь в медчасти.
 

Умерла украинская журналистка и телеведущая

Умерла Оксана Пилькина - известная харьковская телеведущая и журналистка. Она скончалась утром 12 июня после продолжительной болезни. "Оксана утром умерла. С разрешения семьи сообщаю. Пожалуйста, не дергайте пока родных, о прощании напишем", - сообщила коллега журналистки Марина Николаева на своей Facebook-странице. Женщина больше шести месяцев боролась с онкологией.
 

В сети показали, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" (фото)

В пассажирских поездах "Укрзализныци", который курсируют в ночное время, 18 июня появится услуга полноценного питания. О том, что будет в меню, рассказал исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов в Facebook. Так, было разработано специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. На отдельных маршрутах будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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