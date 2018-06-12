Україна подала до суду ООН Меморандум про фінансування тероризму Росією

Меморандум доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму

Україна у вівторок,12 червня, подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН (МС ООН), який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму ("Конвенція про фінансування тероризму") та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"У своєму Меморандумі Україна вимагає, щоб Росія негайно припинила порушення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації та виплатила Україні фінансову компенсацію за шкоду, завдану Україні та українському народові як наслідок порушень Росії", - повідомили в МЗС.

У відомстві додали, що приєднуючись до Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, РФ зобов'язувалася запобігати фінансуванню тероризму.

"Але в Україні вона чинить навпаки. Незаконні збройні формування на Донбасі здійснили жахливі акти тероризму проти цивільних осіб, використовуючи зброю з Російської Федерації. І Росія порушила свої міжнародні зобов'язання через її нездатність запобігати постачанню цієї зброї російськими чиновниками та іншими російськими громадянами загальновідомим терористичним групам", - повідомляє МЗС.

У відомстві нагадали про висновки Об'єднаної слідчої групи, яка встановила походження ракетної системи "Бук", що збила літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Зовнішньополітичне відомство також нагадало про зобов’язання Росії викорінити расову дискримінацію. Натомість вона незаконно окупувала Крим та порушила політичні, громадянські та культурні права кримських татар. Також Росія чинить тиск у Криму на засоби масової інформації.

У відомстві додали, що Україна ініціювала свою справу проти Росії в МС ООН у січні 2017 року. У квітні 2017 року МС ООН видав Наказ про тимчасові заходи, яким зобов’язав РФ утримуватися від обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс, забезпечити доступ до освіти українською мовою, та не погіршувати спір, який знаходиться на розгляді в Суді.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що

Україна сьогодні, 12 червня, подає до Міжнародного суду ООН меморандум про фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься у 29 томах.