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На Донбасі з 18 квітня почне діяти "великоднє перемир'я"

Новини » Політика    12.04.2019 - 15:37
На Донбасі з 18 квітня почне діяти "великоднє перемир'я"
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)

Режим припинення вогню увійде в силу за умови забезпечення його виконання з боку РФ

"Великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ. Про це написав у Twitter президент України Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що таке рішення підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ", - написав він.

На Донбасі з 18 квітня почне діяти &quot;великоднє перемир'я&quot;Нагадаємо, 11 квітня у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі українські війська понесли великі втрати. Противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, при цьому чотири рази із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ по ситуації на Донбасі Мартіна Сайдіка, обговорення загальної ситуації з безпекою і підготовка до оголошення перемир'я з нагоди великодніх свят склали основу на засіданні робочої групи з безпеки.

Відзначимо, останні переговори в Мінську щодо ситуації на сході України проходили 27 березня. В той день Росія категорично відмовилася обговорювати питання обміну ув'язненими.

 

 

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