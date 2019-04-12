Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА

Фото: Андрія Гордєєв (kherson.net.ua)

Андрія Гордєєва офіційно звільнено

Андрія Гордєєва офіційно звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України.

Зокрема, президент Петро Порошенко своїм указом звільнив Гордєєва після того, як той подав заяву за власним бажанням. Іншим указом президент призначив виконуючим обов'язки голови ОДА Дмитра Бутрія.

Зазначимо, Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням ще минулого тижня. Як повідомляло РБК-Україна, на його відставці та притягненні до кримінальної відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк.

Слідом за ним заступник голови ОДА Євген Рищук, якого також пов'язують зі справою Гандзюк, теж подав заяву про відставку. В кінці березня активісти "Хто замовив Катю Гандзюк" провели акції під будинками Рищука та голови місцевої облради Владислава Мангера, залишивши на стінах і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця - Рищук", "Мангер вбивця". Мангер на сьогодні підозрюється в організації вбивства, відсторонений від посади і поки перебуває на волі з зобов'язанням носити електронний браслет.