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Кабмін ініціює запровадження навчальних змін у школах

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 13:13
Кабмін ініціює запровадження навчальних змін у школах
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман також заявив про плани уряду ліквідувати чергу у дитсадках до 2020 року

Кабінет міністрів України визначив своїм пріоритетом розвантажити процес навчання у школах, тому ініціює запровадження навчальних змін. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Також глава Кабміну заявив про намір ліквідувати чергу у дитячих садках до 2020 року.

"Для уряду освіта є пріоритетом. Ми сформували систему змін в освіті. Питання у тому, що ми маємо до 2020 року ліквідувати черги в дитячі садочки. Друга позиція: ми маємо розвантажити процес навчання у школах і перейти на зміни навчання. Окрім того, важлива зміна системи підготовки професійних кадрів", - повідомив Гройсман.

Він нагадав, що з 1 січня 2017 року була підвищена заробітна плата вчителям на 50%, потім ще на 25%.

Кабмін ініціює запровадження навчальних змін у школах

"Цього року (підвищена, - ред.) на 20% для науково-педагогічних працівників. Розумію, що цього недостатньо. Але фінансування зарплат вчителів та науковців - пріоритет для нас", - додав глава уряду.

Нагадаємо, прийом дітей до перших класів у столичних школах розпочнеться 4 квітня 2019 року. У КМДА відзначають, що другий рік поспіль всі першокласники вчаться за єдиним державним стандартом. При вступі до школи для 6-річних дітей більше не проводять випробування.

Як писало РБК-Україна, Кабмін направив 1 млрд гривень на забезпечення доступу шкіл до інтернету і установку комп'ютерів.

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