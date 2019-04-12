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Зеленський зустрівся з Макроном

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 17:34
Зеленський зустрівся з Макроном
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зустрівся з Макроном у Єлисейському палаці

Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє прес-служба штабу Зеленського.

Макрон прийняв кандидата в президенти України у Єлисейському палаці в Парижі. У штабі Зеленського раніше заявляли, що на зустрічі сторони планують обговорити важливі теми до другого туру виборів в Україні.

 

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі.

Опубліковано Команда Зеленського Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

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