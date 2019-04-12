Зеленський зустрівся з Макроном у Єлисейському палаці
Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє прес-служба штабу Зеленського.
Макрон прийняв кандидата в президенти України у Єлисейському палаці в Парижі. У штабі Зеленського раніше заявляли, що на зустрічі сторони планують обговорити важливі теми до другого туру виборів в Україні.
Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі.Опубліковано Команда Зеленського Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.
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