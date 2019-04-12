Суд у Москві заочно заарештував Гриценко

Фото: Анатолій Гриценко (РБК-Україна)

Гриценка звинувачують у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації"

Басманний суд Москви (Росія) обрав заочний арешт в якості запобіжного заходу стосовно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Гриценка звинувачують у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації".

"Постановою Басманного районного суду Москви задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценко заочної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - заявила прес-секретар суду Юнона Царьова.

За її словами, запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишнього кандидата на пост президента України і екс-міністра оборони Анатолія Гриценко вимагають заочно заарештувати в Російській Федерації.

До суду надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо Гриценко заочної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Крім того, у суді повідомили, що його нібито оголосили в міжнародний розшук.

Раніше повідомлялося, що в Росії Гриценко звинуватили в закликах до терактів. У липні 2017 року в ефірі "112 Україна" він заявляв, що якщо ситуація з вибухами авто в Києві "насправді війна, а не ігрища для президента, то на кожен підірваний автомобіль у Київі або Маріуполі повинні за два вибухнути в Таганрозі або Москві".