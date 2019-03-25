ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гриценко на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 16:48
Гриценко на виборах 2019: результати голосування за кандидата
Фото: Анатолій Гриценко (facebook.com/Анатолий_Гриценко)

Гриценко є єдиним кандидатом від демократичних сил на виборах 2019

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко входить в п'ятірку лідерів президентського рейтингу на виборах 2019. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Гриценко заявив про намір брати участь у президентських виборах ще в травні минулого року. Він заявив, що у нього є план по поверненню Донбасу і Криму, який він має намір реалізувати, в разі перемоги. Гриценко на виборах 2019 позиціонує себе як єдиний кандидат від демократичний сил.

Зокрема, на користь Гриценка свої кандидатури з виборів зняли мер Львова Андрій Садовий і лідер політичної партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов. Про свою підтримку Гриценка заявляв ще один екс-кандидат в президенти, представник партії "Сила людей" Дмитро Гнап.

Рейтинг Гриценко

Станом на вересень-жовтень, за даними соціологів, Гриценко поділяв третю позицію у рейтингу кандидатів у президенти з чинним главою держави Петром Порошенко. У жовтні-листопаді Гриценко опустився на четверте місце, поступившись Порошенко 0,1%. У листопаді-грудні Гриценко опустився на шосте місце президентського рейтингу, а в кінці січня піднявся на п'яту позицію. Зберіг Гриценко свою позицію в п'ятірці лідерів і в лютому, а на початку березня лідер "Громадянської позиції" піднявся на четверте місце.

Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Гриценко займає п'яте місце у рейтингу кандидатів у президенти. За лідера "Громадянської позиції" готові проголосувати 9,4% опитаних. На даний момент Гриценка випереджають шоумен Володимир Зеленський (24,9%), лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (18,8%), чинний президент Петро Порошенко (17,4%) і нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (10,2%).

Опитування КМІС, яке було проведено в період з 14 по 22 березня, свідчить про те, що Гриценко займає п'яте місце в рейтингу кандидатів у президенти. За лідера "Громадянської позиції" готові проголосувати 6,9% опитаних. Гриценка в рейтингу опережають Зеленський (32,1%), Порошенко (17,1%), Тимошенко (12,5%), а також Юрій Бойко (10,4%).

Програма Гриценка

У своїй предвиборній програмі лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко обіцяє, зокрема, повернення окупованих територій. На думку Гриценка, повернення окупованого Донбасу можливе у п'ятирічний термін.

Також у планах лідера "Громадянської позиції" запровадження закону про імпічмент президента, позбавлення правоохоронців впливу на економіку (зокрема, йдеться про Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України та Національну поліцію) і недопуск проведення "прослушок", легалізацію зброї, контроль держави за діяльністю банків.

У планах Гриценка також реформа армії. Зокрема, він пропонує скасувати призов і перейти повністю на контрактну армію, яка буде посилена резервом постійної готовності й системою територіальної оборони.

Крім того, Гриценко планує, у разі перемоги на президентських виборах, проведення Всеукраїнського перепису населення, на його основі будуть ґрунтуватися плани розвитку економіки, освіти, науки, медицини та пенсійного забезпечення.

Гриценко також обіцяє боротися з корупцією, запровадити ефективну кадрову політику, захищати права і свободи та власність українців, приймати рішучі дії і укладати вигідні для України договори.

ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів
Вибори 2019 Як проголосувати на виборах 2019: інструкція Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыГриценко Анатолій
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся