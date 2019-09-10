У новій Раді зафіксували перший випадок кнопкодавства

Фото: нардеп Олександр Ковальов (facebook.com/Александр Ковальов)

На кнопкодавстві викрили Олександра Ковальова

У Верховній раді нового скликання зафіксували перший випадок неперсонального голосування - кнопкодавства. Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

Повідомляється, що на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп, самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов під час голосування за законопроект про імпічмент президента. Також активісти припустили, що Ковальов голосував замість ще одного мажоритарника з Донецької області - Максима Єфімова.

Також повідомляється, що в коментарях Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства.

"(Ставлюся до кнопкодавства, - ред.) дуже негативно ... Там видно, що я натиснув кнопку? Погано, дуже жахливо ... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено якісь періоди, то нехай це буде найменший гріх, бо вже порушено більше", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата, в тому числі, за кнопкодавство.

Відзначимо, на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховна рада прийняла за основу законопроект №1009, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів.