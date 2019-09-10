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Зеленський просить Раду розпустити ЦВК

Новини » Політика    10.09.2019 - 18:00
Зеленський просить Раду розпустити ЦВК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рада може достроково розпустити Центрвиборчком

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК). Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Верховної ради.

Повідомляється, що подання Зеленського вже передали профільному комітету.

"До Верховної ради надійшло подання на звільнення членів ЦВК. Це подання було передано Андрію Клочку в його профільний комітет (з питань державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.)", - повідомили в прес-службі Ради.

Також повідомляється, що найближчим часом комітет збереться на засідання з цього приводу. Передбачається, що розпуск ЦВК аргументовано низкою порушень на президентських і парламентських виборах.

Нагадаємо, Верховна рада призначила нинішній склад Центральної виборчої комісії 20 вересня 2018 року. До складу ЦВК, який розширили до 17 учасників, увійшли Тетяна Сліпачук (очолила Центрвиборчком), Наталія Бернацька (стала секретарем), Євген Радченко, Алла Басалаєва, Михайло Бербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Олег Конопольський, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукарь, Леонтій Шепілов і Тетяна Юзькова.

Відзначимо, раніше Верховний суд скасував перемогу самовисуванця Сергія Рудика в окрузі №198 на парламентських виборах. Рішення було прийнято за позовом кандидата в депутати від "Слуги народу" Наталії Дьяченко. У перший день роботи нової Ради ЦВК відмовилася видавати Рудику посвідчення народного депутата, посилаючись на рішення суду.

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