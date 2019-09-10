Рада схвалила закон про імпічмент президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автором законопроекту є президент Володимир Зеленський

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому у першому читанні законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але Разумков все-таки виніс прийняття законопроекту Зеленського в цілому на голосування. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Суть закону

Проект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту.

Пропонується передбачити, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу ВР.

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть депутати ВР (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

При цьому захист прав, свобод і законних інтересів глави держави у процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники глави держави.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Планується, що пленарне засідання Ради, на якому розглядатимуться вказані висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали міститимуть інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю).

Після прийняття рішення про звинувачення глави держави парламент звертатиметься до КСУ (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту) та Верховного суду (для одержання висновку про те, що діяння, у яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину).

При цьому рішення про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту прийматиметься лише у разі, якщо висновки КСУ та Верховного суду засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України.

Відповідне рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів України від конституційного складу ВР, а у разі неприйняття парламентом постанови про усунення глави держави головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом України.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Як писало РБК-Україна раніше, закон був визначений президентом як невідкладний.

Крім того, на сайті парламенту з'явився текст законопроекту "Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної ради України для проведення розслідування скоєння президентом державної зради або іншого злочину", який був поданий нардепом від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренко.

Додамо також, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук анонсував швидке внесення питання про зняття недоторканності з президента. Він зазначив, що ця процедура дає можливість залучати до відповідальності главу держави.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №7203 авторства п'ятого президента Петра Порошенка, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.