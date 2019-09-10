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Сама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранні

Lite » Мода 10.09.2019 - 17:45
Сама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранні
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська захопила мережу жіночним вбранням

Кетй Міддлтон, яка днями відвела принцесу Шарлотту до школи, знову порадувала світським виходом. Причому незапланованим. Герцогиня вирушила на фестиваль Back to Nature ("Назад до природи"), який відбувся сьогодні, 10 вересня, в саду Королівського садівницького товариства в графстві Суррей. Її візит на захід став приємною несподіванкою для гостей, так як він не був оголошений прес-службою Королівської сім'ї.

Сама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніСама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніСама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніКейт в парку (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для заходу Кейт обрала білу сукню одного зі своїх улюблених фасонів – закрите, але максимально жіночне вбрання від новозеландського модельєра Emilia Wickstead. Довжина міді, пишна спідниця, довгі рукави, накладні кишені на грудях, пояс на талії і чарівний принт з рожевих букетів – ось головні складові бездоганного наряду, який вже встиг облетіти мережу і заслужити схвалення шанувальників по всьому світу. Такий наряд обійшовся іконі стилю в 2 000 доларів. Доповнили його світло-бежеві туфлі на танкетці і сережки з витонченим плетінням, в руках герцогиня тримала невеликий клатч чорного кольору. Розкішне волосся Міддлтон стилісти витягли і уклали в об'ємну зачіску. А в макіяжі підкреслили очі за допомогою розтушуваної стрілки.

Сама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніСама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніСама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранні

Кейт обожнює жіночні сукні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Невгамовна герцогиня, яка ще в травні розробила свій проект саду разом з професійними ландшафтними дизайнерами Адамом Уайтом і Эндри Девісом, в цей раз виступила з промовою про важливість подібних проектів. За словами Кейт, саме материнство дозволило їй зрозуміти, наскільки необхідним є для правильного розвитку дітей грамотно організоване дозвілля. Тут буде все для комфортного і яскравого відпочинку всієї родини: мальовнича природа, гойдалки, батути, будиночки на деревах, водоспади і просто простір для відпочинку душею.

Сама чарівність: Кейт Міддлтон здивувала незапланованим виходом у світ в жіночому вбранніКейт створює багато проектів для сімей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт встигла поспілкуватися з гостями та відповісти на їхні питання, фотографуватися з усіма бажаючими та навіть покататися разом з дітьми на тракторі. Герцогиня була в піднесеному настрої і багато посміхалася. Цей проект явно надихає її!

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Новини України Кейт МіддлтонмодельПринц Вільям
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