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В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школу

Lite » Мода 05.09.2019 - 12:57
В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школу
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські відвели дітей на навчання

Кейт Міддлтон давно не радувала шанувальників своїми стильними виходами. Нарешті їй випала така можливість. В цьому році принцеса Шарлотта вперше пішла в школу. Заняття в престижній британській школі Thomas's Battersea, де буде вчитися дівчинка, починаються 5 вересня.

Розділити з малятком перший день в підготовчій школі відправилися як Кейт, так і чоловік знаменитої красуні – принц Вільям. Цікаво, що принц Джордж, який також навчається у цій школі, у свій час відправився в школу тільки з татом. Кейт була вагітна, і її мучив токсикоз, але, за її словами, вона подумки була разом з юним школярем.

В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школуДружна сім'я (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Всі четверо членів знаменитої династії з'явилися в піднесеному настрою і стильних нарядах. Кейт вибрала для такого відповідального заходу жіночне плаття в червоно-синьо-білий квітковий принт від Michael Kors вартістю близько $ 264. V-подібний виріз, довжина міді, довгі рукави-ліхтарики – цей фасон герцогиня просто обожнює. Талію вона підкреслила тонким поясом, а доповнила наряд темно-синіми туфлями-човниками і лаконічними прикрасами. Волосся Кейт було витягнуте і злегка підкручене. Цікаво, що воно стали на тон світліше, що освіжило лице Міддлтон і додало особливу родзинку її звичному образу.

Перше знайомство Шарлотти з вчителькою (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Вільям вибрав невимушений кежуал. Він надів болотного відтінку брюки, світло-блакитну сорочку і темно-синій піджак, на ноги взув туфлі в тон штаням. Не обійшлося без його улюблених аксесуарів – ременя і годин. Діти були, як і личить, в шкільній формі, яка малюкам дуже до лиця. Всі четверо були в піднесеному настрої. Батьки несли рюкзаки дітей, так що ті могли вільно жестикулювати, обнімати маму і тата і веселитися, наскільки їм дозволяли обставини.

В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школуЩасливі батьки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Цікаво, що навчання в престижній школі коштує близько 23 тисячі доларів в рік. Але за Шарлотту сім'я буде платити менше. За правилами закладу, за навчання другої дитини надається двопроцентна знижка.

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