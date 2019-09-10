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На Україну насуваються два потужних антициклони

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 11:21
На Україну насуваються два потужних антициклони
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря

Погода в Україні, завтра, 11 вересня, буде малохмарною та сонячною, без опадів, температура +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, два потужних антициклони, зі сходу та заходу, зумовлюватимуть у більшості країн, включно з Україною, суху та сонячну погоду.

"Два потужних антициклони, зі сходу та заходу, зумовлюватимуть у більшості країн, включно з Україною, суху малохмарну сонячну погоду. Тому чекіньтеся біля віконечка і фотографуйте стан атмосфери. Звичайно, як завжди є винятки. У Великій Британії, країнах Скандинавії та подекуди у Середземномор`ї гулятимуть дощі та вітри. Проте все ж величезна територія нашої Європи буде на осонні", - повідомила Діденко.

Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +25 +29 градусів.

Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с.

У Києві завтра буде суха та ясна погода. Температура повітря становитиме +27 градусів.

"У Києві завтра не знаю, як всидіти в офісі чи в хаті. У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів", - зазначила синоптик.

На Україну насуваються два потужних антициклониНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Крім того, у Київській області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, сьогодні, 10 вересня, в Україні буде хмарно і тепло, опадів не очікується, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні продовжує утримуватися спека
Новини України Наталья ДиденкоПогода
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