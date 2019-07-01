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Комітет рекомендував Раді призупинити роботу делегації в ПАРЄ

Новини » Політика    01.07.2019 - 11:26
Комітет рекомендував Раді призупинити роботу делегації в ПАРЄ
Фото: Ганна Гопко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення було прийнято у ході засідання комітету

Комітет у закордонних справах Верховної ради підтримав рішення про призупинення роботи української делегації у ПАРЄ до рішення Венеційської комісії. Про це під час засідання комітету заявила голова Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення було прийнято одноголосно.

"Перше: про призупинення участі постійної делегації ВР України в ПАРЄ у роботі Асамблеї до виконання Росією низку умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар з пропозицією - до рішення Венеційської комісії. Тобто, до рішення Венеційської комісії з рекомендаціями наступному скликанню парламенту наполягати на виконанні ключових положень семи резолюцій ПАРЄ, які стосуються безпосередньо збройної агресії РФ проти України. Одноголосно, рішення є", - заявила голова комітету.

Окрім того, комітет проголосував за рекомендацію про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що звільнення українських моряків з полону було однією з умов повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, сім країн, серед яких Україна і Польща, готують спільну резолюцію щодо рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Звільнення моряків було однією з умов повернення Росії в ПАРЄ, - посол Сім країн готують резолюцію щодо рішення ПАРЄ
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