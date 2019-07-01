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Новий секретар РНБО виступив проти візового режиму з Росією

Новини » Політика    01.07.2019 - 12:11
Новий секретар РНБО виступив проти візового режиму з Росією
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк вважає, що поки немає необхідності введення візового режиму з РФ

Новий секретар РНБО Олександр Данилюк виступив проти візового режиму з Росією. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "LB".

За його словами, зараз немає такої необхідності.

"Якщо буде політичне рішення - будемо його аналізувати, що дасть практичне його застосування", - зазначив він.

Також Данилюк зазначив, що українські санкції проти РФ будуть продовжуватися.

"Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов'язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, по Ротенбергу. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми зробили вигляд, що букву "р" не виговорюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про перспективи введення віз з Росією. На думку Клімкіна, потрібно запровадити біометричний візовий режим з РФ.

Він говорив, що "для росіян повинна бути введена система оповіщення про перетин кордону". Він пояснив, що "коли російські громадяни будуть приїжджати в Україну, вони на відповідному сайті будуть повідомляти заздалегідь про свій візит. За три або за п'ять днів".

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