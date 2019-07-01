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Українка Магучіх переписала світову історію зі стрибків у висоту

Новини » Спорт    01.07.2019 - 09:09
Українка Магучіх переписала світову історію зі стрибків у висоту
Фото: Ярослава Магучіх (noc-ukr.org)

Вона стала наймолодшою атлеткою, яка підкорила висоту 2 м

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Юджині (США) переписала світову історію зі стрибків у висоту, ставши наймолодшою атлеткою, яка подолала планку висотою два метри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Федерації легкої атлетики України.

Зазначається, що 2,00 метри стали також юніорським рекордом України. 

 

На етапі "Діамантової ліги" Магучіх посіла третє місце. Американці Вашті Каннінгем вона поступилася лише за спробами. Виграла змагання росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає у нейтральному статусі (2,03 м).

Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою із результатом 1,95 м. 

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх стала наймолодшою переможницею змагань "Діамантова ліга" за всю історію їх проведення.

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